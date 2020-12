Piękny gest aktora na koniec roku. Kwota napiwku robi piorunujące wrażenie

Branża gastronomiczna w 2020 r. cierpiała katusze w związku z kolejnymi lockdownami, restrykcjami. I nie tylko w Polsce, ale i w innych miejscach na świecie. Cóż, dużo mówiło się też o tym, że i ludzie filmu nie mieli lekko, bo przez sporą część roku nie mogli zarabiać na planach filmów czy seriali. Znalazło się jednak kilka gwiazd, które zamiast narzekać, postanowiły działać i dzielić się tym, co mają.

Donnie Wahlberg, brat Marka Wahlberga promował w mediach społecznościowych akcję #2020TipChallenge. Polega ona na tym, że ci, którzy mogą sobie na to spokojnie pozwolić, zostawiają w restauracjach napiwek w wysokości 2020 dolarów. Donnie długo nie wiedział, że do akcji włączył się jego serialowy tata, aktor Tom Selleck.

Donnie Wahlberg i Tom Selleck grają rodzinę w serialu "Zaprzysiężeni". Choć w ostatnim czasie kilkukrotnie spotykali się na planie, to Tom ani razu nie zająknął się, że dołączył do charytatywnej akcji wspieranej przez Wahlberga. O tym, że i on zostawił hojny napiwek w jednej z amerykańskich restauracji dowiedział się dopiero teraz.