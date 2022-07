Piękny gest Zubilewicza. Tam zabrał żonę na 35. rocznicę ślubu

Tomasz Zubilewicz swoją ukochaną żonę Violettę poślubił 25 lipca 1987 roku w kościele św. Anny w Warszawie. Dlatego na 35. rocznicę ślubu stwierdził, że wyjście do restauracji to trochę za mało, by celebrować tak piękną datę. Dlatego postanowił, że z tej okazji wybiorą się do... Chorwacji. Choć na samym początku ukochana pogodynka nie miała pojęcia dokąd leci. Przez wiele miesięcy jej mąż trzymał tę niespodziankę w sekrecie, nie chcąc zdradzić jej chociaż najmniejszego szczegóły wyprawy. Pani Violetta jedyne co wiedziała, to, że jej mąż kupił bilety lotnicze i pewnego lipcowego dnia zostanie poproszona o spakowanie walizki. I faktycznie, w drugiej połowie tego miesiąca tak się stało.