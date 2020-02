Pierwsza miłość HAUSERA: Wokalista 2Cellos zdobył się na ważne wyznanie

Przez kilka lat występował w duecie 2Cellos, w tym roku swoją pozycję przypieczętował solowym albumem "Classic”. Z duszą romantyka i nieprzeciętną aparycją szybko stał się ulubieńcem kobiet na całym świecie. A kto jest największą miłością HAUSERA?

Uchwycenie niezwykłości sztuki HAUSERA przejawia się w poszukiwaniu nowych środków interpretacji utworów, co zresztą udowodnił nagrywając 16 klasycznych melodii takich jak "Nessun dorma” z opery Turandot Pucciniego czy "Caruso” dedykowanych włoskiemu śpiewakowi Lucio Dalli.

Przy pomocy wiolonczeli uzyskiwał barwy orkiestrowe, zwiększając objętość skali dźwiękowej. Widoczne jest to między innymi w utworze "The Lonely Shepherd” czy "Concerto for Clarinet”.