Pierwsze takie święta królowej od 1949 roku

W Anglii zakończył się kolejny lockdown, więc tłumy ludzi w środku nocy ruszyły, by skorzystać z otwartych siłowni. Od środy 2 grudnia będą mogły działać pozostałe sklepy, a nie tak jak w ostatnich dniach tylko te najważniejsze. Wznowione zostały nabożeństwa z udziałem wiernych, a z drugiej strony będą mogły też działać puby i restauracje - do godziny 23. W Anglii będzie znów obowiązywał 3-stopniowy stopień restrykcji. Święta będą odbywać się w nowym reżimie sanitarnym.

Od wiosny, z małymi wyjątkami, królowa Elżbieta i książę Filip pozostają w izolacji. Seniorzy nie mieli w tym roku wielu okazji ku temu, by spotkać się z całą rodziną. Wygląda na to, że i święta spędzą w samotności.

Jak oficjalnie podano, królowa spędzi Boże Narodzenie na zamku w Windsorze, gdzie izoluje się od kilku miesięcy. To oznacza, że monarchini będzie zmuszona złamać rodzinną tradycję, która polegała na świątecznych wyjazdach całej rodziny do posiadłości Sandringham. Rodzina spędzała tam święta od 1988 roku. Szmat czasu.

Co więcej, brytyjskie media relacjonują, że do Windsoru nie przyjadą wcześniej pozostali członkowie rodziny królewskiej i nie stworzą "bezpiecznej bańki", by wspólnie świętować Boże Narodzenie. Tym samym będą to pierwsze od 1949 roku święta, kiedy królowa spędzi je tylko w towarzystwie Filipa. Restrykcje biorą naprawdę na serio.