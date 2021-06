„Pierwszy raz”, czyli nowy singiel Moniki Lewczuk!

I choć to zupełnie NIE JEST muzyczny "Pierwszy Raz" Moniki Lewczuk (znanej z duetu z Alvaro Soler w piosence "Libre" czy też #TAM, TAM lub „Ty i JA”) to utwór na pewno pozostanie pozytywnym wspomnieniem lata 2021! Dlatego warto już teraz zapisać go w swojej PLAYLIŚCIE! Szczególnie tej samochodowej.