Pies Kamila Durczoka nie żyje. Brat dziennikarza poinformował o tym w sieci

"Dymisia wezwał Kamil. Walczyliśmy do końca. Niestety po wielu weterynaryjnych konsultacjach szanse naszego kochanego pieska na przede wszystkim brak cierpienia (pomijając pewność, że do pełni zdrowia by nie wrócił) były prawie zerowe" – napisał na Facebooku Dominik Durczok.