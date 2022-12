PIF PAF PETER & FRANZ celują w muzyczny sukces – posłuchaj ich wersji hitu "Jezioro Szczęścia" z repertuaru Bajmu!

To było dla mnie jak bomba. Któregoś dnia Franz zaprosił mnie do wspólnego koncertu, który miał zwieńczyć mój wykon utworu "Jezioro Szczęścia". Nie mogłem odmówić! W dniu koncertu Franz zaprasza mnie na scenę, siada na krzesełku, trzyma bas i opowiada historię tego jak zapoczątkował ten utwór. Słuchając tych basowych brzmień aż dostałem gęsiej skórki. Pierwszy raz słyszałem go w tej wersji, no i popłynąłem z wokalem. Po koncercie zaproponowałem, żebyśmy kiedyś nagrali go w takiej aranżacji. I oto jest – dodaje PETER PRENTYGAST