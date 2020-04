Pink porozmawiała ze swoimi fanami. Opowiedziała o kulisach choroby

- Mam nadzieję, że wyszliśmy z lasu, ale to rollercoaster. Właśnie wtedy, gdy myślisz, że jest lepiej, dzieje się na odwrót - wyjaśniła.

Podczas sobotniego czatu do Pink dołączyła jej przyjaciółka, Jen Pastiloff, która opowiedziała o strasznych doświadczeniach piosenkarki i Jamesona. Sama gwiazda przyznała, że choć oboje z synem chorowali, to ona przechodził to znacznie gorzej i miał dużo poważniejsze objawy.