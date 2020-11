Adamczyk napisał o koronawirusie. Internauci od razu zareagowali

Piotr Adamczyk, w przeciwieństwie do swojego kolegi z planów filmowych Tomasza Karolaka, uważa, że pandemia koronawirusa nie jest jedynie wymysłem polityków, mediów i firm farmaceutycznych. To poważny problem, z którym boryka się współczesny świat. Aktor, mając na uwadze swoje zdrowie, stosuje się do wszelkich obostrzeń, a przede wszystkim zasłania nos i usta w przestrzeni publicznej. Apeluje też do fanów, by nie lekceważyli zagrożenia i docenili wysiłek lekarzy, którzy pracując ponad swoje siły, walczą o życie pacjentów.