Piotr Czechowski, czyli polski Jason Momoa. Na ulicy mylą go z Aquamanem

Jason Momoa jest uosobieniem ekranowego twardziela. Długowłosy, zarośnięty, muskularny, mrukliwy i nieprzewidywalny. Poza ekranem zaś urzeka zaskakująco wręcz pogodnym usposobieniem. W wywiadach tryska humorem i energią, a w mediach społecznościowych nieraz puszcza oko do fanów i pokazuje, że jest "zwyczajnym gościem".

Władczy Khal Drogo i potężny Aquaman ma na świecie miliony fanów, kórzy pokochali go nie tylko za humor i dystans do siebie, ale także za wygląd. To bez wątpienia jeden z najprzystojniejszych facetów na świecie.