Piotr Fronczewski ma kłopoty zdrowotne. Niedawno przeszedł operację

Kiedy aktor dwa lata temu trafił do szpitala, wszyscy jego fani mocno się wystraszyli. Wówczas przyznał, że cierpi na arytmię serca. Poza tym Piotra Fronczewskiego czekała operacja. Choć lekarze naciskali, aby zoperować biodro, on odwlekał to w czasie.