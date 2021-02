Piotr Fronczewski otrzymał pomoc od Jana Holoubka. Był w ciężkiej sytuacji

Aktorowi przeszkodziła również sama pandemia. Jakiś czasem temu "Super Express" donosił, jakoby Polsat jeszcze nie zdecydował się nad kontynuowaniem serialu "W rytmie serca". Co za tym idzie, nie ma pracy dla Fronczewskiego, który może przez to stracić kilkaset tys. zł. Na szczęście pomoc pojawiła się z niespodziewanej strony.

Do Fronczewskiego pomocną dłoń wyciągnął Jan Holoubek, syn jego przyjaciela, Gustawa Holoubka. Wybitny reżyser zaraził serialowego gwiazdora pasją do aktorstwa. Gdy Fronczewski ukończył szkołę teatralną, marzył o tym, by dostać się do Teatru Dramatycznego. Tygodnik "Rewia" donosi, że angaż otrzymał w pociągu relacji Warszawa-Wrocław. Umowę dogadał z Gustawem Holoubkiem nad jajecznicą w wagonie restauracyjnym.