Piotr Fronczewski skończył 74 lata. Nie potrafił ukryć prawdy o romansie

Piotr Fronczewski to jeden z najbardziej lubianych i utytułowanych aktorów. Prywatnie ojciec dwóch córek i mąż z długim stażem, który w przeszłości miał problem z dotrzymaniem obietnicy małżeńskiej. O jego romansie z dużo młodszą aktorką pamięta się do dziś.

Piotr Fronczewski ma w swoim dorobku wiele kultowych ról filmowych i serialowych, realizował się w jako artysta muzyczny i choć skończył w czerwcu 74 lata, to cały czas jest aktywny zawodowo. Ostatnio można go było oglądać w serialu "W rytmie serca", a w produkcji jest film "Klecha" z jego udziałem. Do jego najgłośniejszych ról sprzed lat na pewno nie należy ta z serialu "07 zgłoś się", gdzie zagrał epizod. Ale udział w tej produkcji miał znaczący wpływ na jego życie prywatne.

To właśnie na planie serialu poznał Joannę Pacułę. Ona miała 24 lata, on 35. Zaiskrzyło. Romansu nie dało się ukryć, bo już wtedy ich nazwiska były znane w świecie filmu. Piotr Fronczewski miał już żonę i dwóję małych dzieci. Joanna Pacuła była wolnym ptakiem marzącym o wielkiej sławie. Choć żadne z nich nigdy nie potwierdziło romansu, byli na ustach całej Polski.

- Bardzo dużo wtedy pracowałem. Tyrałem właściwie. Od świtu do późnej nocy. Kołowrót. Kierat. Do tego dom z dwojgiem małych dzieci, więc brak snu. W pewnym momencie miałem ochotę od tego wszystkiego uciec. Wyrwać się! Dokądkolwiek. I tak się jakoś po 7 latach małżeństwa stało...- wyznał po latach w wywiadzie-rzece "Ja, Fronczewski".

Fronczewski wyznał żonie prawdę, spodziewają się, że to nieuchronnie doprowadzi do rozstania. Żona jednak mu przebaczyła i dała mu drugą szansę.

- Trwanie w kłamstwie było ponad moje siły. Musiałem to powiedzieć, również po to, by całkowicie egoistycznie sobie ulżyć. Zrzucić ten ciężar z barków. Była zdruzgotana. Kompletnie sparaliżowana tą wiadomością. Zdemolowana psychicznie. Nie odezwała się chyba nawet słowem. Płakała. To był dla niej wstrząs – wspominał w książce.

Joanna Pacuła podobno liczyła na to, że ich romans przerodzi się w coś poważniejszego. Gdy okazało się, że Piotr wraca do żony, wyjechała do Ameryki, gdzie związała się z Romanem Polańskim. Chwilę potem poznała producenta, Howarda Kocha Juniora, który pomógł jej zaistnieć na ekranie.