Piotr Gąsowski pogratulował Lewandowskiemu. Internauci są zachwyceni

Gala The Best FIFA Football Awards już za nami. Najlepszym piłkarzem świata został Robert Lewandowski - to pierwszy taki tytuł dla Polaka w historii. Napastnik konkurował o statuetkę z Lionelem Messim i Cristianem Ronaldo. Działacze Bayernu pękają z dumy. Jednak nie tylko oni - gratulacje składają również Polacy i polskie gwiazdy.