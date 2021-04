Piotr Gąsowski wybrał się z córką na wakacje. Udali się na Bliski Wschód

Niedawno o gwiazdorze było głośno za sprawą afery związanej z jego nieudaną podróżą do Egiptu . Aktor miał udać się z córką na wakacje, ale niestety na lotnisku okazało się, że dziecko Piotra Gąsowskiego ma nieważny paszport. To wywołało spore poruszenie wśród internautów. Aktor zdecydował się przekazać tę historię za pośrednictwem Instagrama, a część internautów obrażało gwiazdora i zarzucali mu brak odpowiedzialności.

Najwidoczniej Gąsowski uczy się na błędach, gdyż tym razem wyjazd doszedł do skutku. Aktor wraz z córką wybrał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o czym poinformował na Instagramie, zamieszczając trzy zdjęcia.

"Musiałem odpocząć, 'zresetować się', spędzić czas z córką! Tylko z córką! Zastanawiałem się, czy umieścić te zdjęcia, żeby nie być posądzonym o 'brak solidarności' z osobami walczącymi z pandemią w kraju! To słyszałem z ust pewnego ministra i tych, co wyjechali, ale cichcem. Jednak te zdjęcia zamieszczam, gdyż ja zawsze się cieszę z tego , że ktoś ma okazję gdziekolwiek spędzić razem czas i choć na chwilę oderwać się od wiadomych tematów! Ja w ogóle się cieszę , jak ludzie się cieszą! Może to nie za bardzo modne, może nawet głupie, ale nic na to nie poradzę!" - napisał uradowany Gąsowski.