Piotr Gąsowski zmiażdżył projekt Kai Godek. "To jest mój coming out"

Prezenter w dalszej części zdobył się na niezwykłe wyznanie. "Na znak protestu przeciwko tym obrzydliwym przemówieniom, mimo iż jestem osobnikiem heteroseksualnym, w akcie solidarności przeciw tej nieludzkiej i niepojętej homofobii, oświadczam… chcę być gejem!!!" – napisał. "Co niektórzy mogą nazywać mnie pederastą, zboczeńcem, pedałem i Bóg wie kim jeszcze, ale nie zmieni to mojego zdania! I to jest mój …COMING OUT!!!" – dodał.