Piotr Jacoń: "Bycie trans to żaden wybór"

Jacoń napisał książkę i udziela wywiadów, w których opowiada, jakie trudności napotykają osoby trans i ich rodziny w Polsce. - To, co dzieje się wokół tych osób w Polsce, upokarza je i sprowadza do narożnika. Społeczeństwo i państwo dają im odczuć, że są mało znaczącą mniejszością w mniejszości, więc nie powinni oczekiwać zbyt wiele. To smutne. Nie mogę się na to godzić - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".