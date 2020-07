Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein mają dylemat

Kiedy w połowie marca rząd zamknął szkoły i wprowadził pierwsze obostrzenia wywołane pandemią koronawirusa, rodzina Piotra Kraśki skorzystała z możliwości, jakie daje im dom na Mazurach. Wszyscy wynieśli się do Gałkowa, gdzie w posiadłości Ferensteinów ze stadniną od lat spędzają wolne dni i weekendy. Do Warszawy od czasu do czasu, z racji pracy w śniadaniowym programie TVN, dojeżdżał tylko Piotr Kraśko. Choć już niebawem cała rodzina mogłaby na stałe wrócić do Warszawy, okazuje się, że najmłodsi są temu niechętni. Jakiś czas temu Karolina Ferenstein przyznała, że dzieci nie tęsknią za stolicą.