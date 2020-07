Piotr Kraśko odchodzi z TOK FM. Dziennikarz pożegnał się ze słuchaczami

Piotr Kraśko dołączył do grona gospodarzy poranków w informacyjnej stacji TOK FM w czerwcu 2015 roku, kiedy jeszcze pracował w TVP. Do tej pory godził pracę w radiu i w telewizji, ale najwyraźniej z chwilą dołączenia do zespołu "Faktów", musiał ograniczyć swoje zawodowe zobowiązania. W środę 29 lipca Piotr Kraśko poprowadził ostatni poranek w TOK FM. Ze słuchaczami pożegnał się na antenie, a także za pośrednictwem Instagrama, dziękując za wspólnie spędzone pięć lat. Wielu z nich nie kryło zaskoczenia i żalu związanego z decyzją dziennikarza.