Piotr Kupicha zostanie tatą. To dla niego nie pierwszyzna

- Uspokoiłem się. Kiedyś było na wariata. Warto być może trochę wydorośleć. Zbliżyłem się do dojrzałości. [...] Wszystkie dzieciaki, bo czy córeczka czy moich dwóch mistrzów, strasznie cieszą oko. Jak mam ich wszystkich razem w trójkę, to jest naprawdę już szaleństwo. Strasznie fajnie patrzy się na, ja to nazywam, "własną skórkę" - opowiadał w magazynie "Party".