Piotr Machalica nie żyje. Agata Młynarska pożegnała aktora

"W nocy zmarł Piotr Machalica. Trudno w to uwierzyć. Jeszcze słyszę głos Piotra w słuchawce, rozmawiamy o płycie z piosenkami Młynarskiego. Ciepło, serdecznie, wzruszająco mówi o Tacie. Proponuje wybór swoich ulubionych piosenek. Mówi, że bez Ojca jest marnie. Dlatego chce 'zrobić' jego piosenki, lepiej mu z nimi. 'Są potrzebne. Młynarza trzeba śpiewać'. To jego ostatnia płyta... Piotr był często scenicznym alter ego Taty. W różnych spektaklach, na różnych scenach śpiewał jego piosenki. Miał wrażliwość, inteligencję, delikatność, poczucie humoru i co bardzo ważne, skromność i autorytet. W piosenkach Taty stworzył kreacje - Brel, Wysocki, Brassens, Okudżawa- w tych tłumaczeniach wyśpiewał każdą myśl, był poetą w piosence aktorskiej" - napisała Młynarska.