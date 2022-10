Pręgowski: To, że udało mi się przeżyć, traktuję w kategoriach cudu

- To, co mnie spotkało ostatnio, po raz kolejny uzmysłowiło mi, jak kruche jest nasze życie. To, że udało mi się przeżyć, traktuję w kategoriach cudu. Dwukrotnie, w ciągu zaledwie kilkunastu dni, otarłem się o śmierć, ale najwidoczniej mam coś jeszcze na tej ziemi do zrobienia - powiedział w rozmowie z "Na żywo" Pręgowski, który niedługo po wypadku poważnie zachorował na COVID-19.