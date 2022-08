Piotr Rogucki gorzko wspomina pracę w "Must Be the Music". Zdradził też, czy sam odszedł czy mu podziękowano

- Gdy byłem jurorem w "Must Be the Music", na własnej skórze przekonałem się, jak ciężko pracuje się w telewizji. Spędzaliśmy po 15 godzin dziennie na planie, nie zawsze w komfortowych warunkach. Ludzie potem na ekranach telewizorów oglądają coś, co wydaje się być wspaniałe. A tak naprawdę jest brudne i banalne. Ale będąc w tym, trzeba to zaakceptować. Tak wygląda ta praca. Czasem jest męcząca, ale świeci nad tym jakiś nadrzędny cel – w efekcie daje to ludziom otwarcie umysłu, wzruszenie serca, uśmiech czy rozmarzenie - powiedział w rozmowie z Michałem Misiorkiem dla Plejady Rogucki.