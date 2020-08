Piotr Rubik i jego żona cieszą się z powrotu dzieci do szkół

Mimo że pandemia koronawirusa wcale w Polsce nie ustąpiła, 1 września, po niemal półrocznej przerwie, uczniowie mają wrócić do szkół. Jednak nie każdy rodzic jest z tego zadowolony. Część obawia się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich rodzin. Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje: "W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów (na przykład różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku)".

Powrót do szkoły. Ekspert ostrzega przed koronawirusem. "To jest jak z wejściem na lód"

- Bardzo się cieszymy, że dzieci wrócą do szkół. Najgorsze, co może spotkać dzieci, to nauczanie zdalne. Nie mamy żadnych obaw, że zarażą się w szkole koronawirusem. Tak samo mogą się zarazić w sklepie, pociągu, autobusie czy gdziekolwiek. To nie ma żadnego znaczenia, gdzie się zarazimy, więc szkoda sobie niszczyć życie na zastanawianie się, co by było, gdyby.