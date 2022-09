Piotr Rubik mógłby być ojcem dla swojej ukochanej Agaty. "Mam to gdzieś!"

Agata Paskudzka poznała Piotra Rubika, kiedy miała 19 lat. Była nieznaną szerzej modelką, a on uznanym już kompozytorem. Startowała w konkursie Miss Polonia 2005, do którego on zapewniał oprawę muzyczną. W rozmowie z Izabelą Janachowską Piotr przyznał, że zanim spotkał Agatę na żywo, widział ją już w swoim śnie.