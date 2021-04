Piotr Sieklucki o przemocy w szkole teatralnej: "Wszyscy jesteśmy sprawcami i ofiarami"

- Starsza studentka, dziś aktywna obrończyni pokrzywdzonych przez pedagogów PWST, ryknęła do stojącej obok mnie studentki: "Klękaj, suko". Zareagowałem ostro: "Co ty odpier...?". I usłyszałem: "Zamknij się, fuksie, i na miejsce!" - opowiedział Sieklucki w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Po tym zrezygnował z "fuksowania", czyli podporządkowywania się starszym studentom w pierwszych tygodniach nauki, co odbiło się na relacjach z nimi w następnych latach. Rektorka AST Dorota Segda zakazała "fuksowania".

- Gdy czytam wpis jednego ze znanych kolegów: "dość terroru i chamów pedagogów", to chciałbym mu przypomnieć, że jak byliśmy razem na roku i wielka, emerytowana już aktorka znęcała się nad koleżanką, to my chichraliśmy się po kątach. Dla nas to była normalna metoda pedagogiczna. Wiadomo, jak się źle gra, to trzeba opier... A że dziewczyna wymiotowała ze strachu przed zajęciami, to dla nas był to większy powód do drwin. Powinniśmy przerwać ten cyrk? Tak! Dziś łatwo podłączyć się pod ofiary - dodał reżyser.