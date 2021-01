Piotr Skarga ożenił się po 20 latach związku. Wszystko przez polskie prawo

W życiu zawodowym też nie wiodło mu się najlepiej. Z tego powodu wpadł w wir imprez, a przez jego łóżko przetoczyło się wiele kobiet. W 1989 r. poznał młodszą o 20 lat Beatę Aponowicz. To ona kazała mu wziąć się w garść i zmusiła do chodzenia na castingi. Poskutkowało i wkrótce Skarga powrócił na ekran.

Magda z "Rolnika" krytykowana przez widzów

Para przez lata funkcjonowała bez formalizowania związku. Ślub, o którym do tej pory nie mówili głośno, wzięli dwa lata temu. Powodem było zdrowie Skargi: - Polskie prawo nadal nie uznaje związków partnerskich ani konkubinatu. Moje kłopoty ze zdrowiem również były istotnym powodem podjęcia tej decyzji. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, ale legalizacja relacji do tej pory nie była nam potrzebna. To długi czas, jaki ze sobą spędziliśmy, najlepiej świadczy o trwałości naszych uczuć.