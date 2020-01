Piotr Woźniak-Starak - zakończono śledztwo ws. jego śmierci

Piotr Woźniak-Starak zginął na terenie jeziora Kisajno 4 miesiące temu. Śledztwo zakończono tuż przed końcem roku. Prokuratura stwierdziła, że do wypadku doprowadziły działania producenta filmowego.

Piotr Woźniak-Starak zaginął na terenie j. Kisajno w niedzielę 18 sierpnia. Pływał łodzią z 27-latką. Zeznała, że wypadli z niej oboje podczas jednego z manewrów. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu, natomiast producent utonął. Ciało znaleziono 4 dni później na dnie jeziora.

- Został uderzony pracującą śrubą między innymi w głowę. Spowodowało to szereg obrażeń skutkujących śmiercią - dodał Stodolny. Postępowanie w sprawie prowadzenia pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości oraz w sprawie spowodowania wypadku zostało umorzone.

Cho to śledztwo się skończyło, to trwa jeszcze drugie. Woźniak-Starak spoczął w rodzinnej posiadłości w Fuledzie na Mazurach, ale podejrzewa się złamanie przepisów. Policja w Giżycku sprawdza, czy przekroczono ustawę o cmentarzach. Zdaniem wnioskującego o to wójta gminy Giżycko i sanepidu miejsce pochówku nie spełnia kryteriów katakumb - tylko wtedy producent mógł być pochowany poza terenem cmentarza.