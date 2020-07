Piotr Zelt bierze ślub! Miała być Grecja, będzie "skromna" Warszawa

Po wielu miłosnych niepowodzeniach Piotr Zelt odnalazł prawdziwą miłość. Choć początkowo podkreślał, że nie zamierza nigdy więcej się żenić, to z czasem zmienił zdanie. Aktor oświadczył się Katarzynie Krawczyk we wrześniu ub.r., ale niewiele osób o tym wiedziało. Jak informuje "Super Express", kilka dni temu Piotra Zelta wraz z ukochaną przyłapano, kiedy wchodzili do słynnego Pałacu Ślubów.