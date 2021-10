Piotr Zelt skomentował skandaliczne słowa Bożeny Dykiel o depresji: "Każda tego typu wypowiedź psuje nam robotę"

Aktor od wielu lat mówi publicznie o swojej walce z depresją jako ambasador fundacji Twarze depresji. Jeszcze niedawno jej ambasadorką była również Bożena Dykiel. Po skandalicznej wypowiedzi aktorki w "Dzień dobry TVN" na temat tej choroby, fundacja zerwała z nią współpracę. Piotr Zelt w programie "WP Newsroom" opowiedział, jak zareagował na słowa Dykiel. - Byłem niezwykle zdziwiony i zaskoczony tym, co przeczytałem, bo nie usłyszałem tego na żywo.(...) Każda tego typu wypowiedź trochę psuje nam robotę - mówił. Aktor podkreślił, jak ważne jest rzetelne informowanie o objawach depresji i sposobach leczenia. Dlatego bardzo zasmuciły go komentarze pod artykułami na temat wystąpienia byłej koleżanki-ambasadorki. - To, co tam się dzieje w tej chwili, to jest coś niewiarygodnego. Uruchomili się i antyszczepionkowcy i osoby, które hołdują wszelkim teoriom spiskowym. Tam są zarzuty pod adresem fundacji i wszystkich nas, dotyczące tego, że nabijamy sobie kabzę, zarabiamy kasę na osobach chorych na depresję - przyznał. Tymczasem najnowsze badania wskazują na to, że w trakcie pandemii i lockdownu nawet czterokrotnie zwiększyła się liczba osób cierpiących na depresję.