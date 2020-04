Piotr Zelt trenuje. Nie odpuszcza nawet na kwarantannie

Piotr Zelt wielokrotnie udowodnił, że choć czas leci, on jest w doskonałej formie. Fani seriali na pewno kojarzą go z roli w "13 posterunku", gdzie wcielał się w umięśnionego Arniego. Od tamtych czasów minęły lata. Serial był kręcony od 1997 do 1998 r., czyli ponad dwie dekady temu. Zelt miał wówczas niespełna 30 lat. W tym roku aktor skończy 52 lata, zmienił się, posiwiał, ale jedno się nie zmieniło - nadal jest muskularny, bardzo dba o sylwetkę.