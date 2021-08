Piotrek skomentował rozstanie z Walerią. "Mieliśmy kłótnię"

Teraz jednak Piotr postanowił odnieść się do medialnego szumu. Na Instastory zamieścił nagranie, w którym powiedział: - Nie wiem, skąd to się wszystko wzięło na tych portalach, ale my z Walerią nadal jesteśmy i nadal będziemy razem. Mieliśmy, owszem, lekką kłótnię… kłótnia to nawet za duże słowo, ale wszystko sobie wyjaśniliśmy, jutro się widzimy, jutro wrzucimy coś wspólnie i odniesiemy się do tego.