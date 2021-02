Piróg pokazuje zdjęcia jurorów "You Can Dance" i punktuje: część wybrała się "na bal reżimowej telewizji"

Zbliżająca się wielkimi krokami trzecia edycja "Dance dance dance" przeszła gruntowne zmiany. Pierwsza z programem pożegnała się Anna Mucha i wiadomo było, ze stacja musi mieć na oku równie charyzmatyczną postać, która zastąpi aktorkę w fotelu jurora. Na wieści nie trzeba było długo czekać. TVP poinformowała, że do zasiadającej już w jury Idy Nowakowskiej dołączą Joanna Jędrzejczyk i Agustin Egurrola . Oboje mają za sobą wiele telewizyjnych występów zdobywanych w różnych stacjach telewizyjnych. Egurrola, kojarzony na początku swojej telewizyjnej przygody ze stacją TVN, będzie musiał zmierzyć się z falą nieprzychylnych komentarzy.

Jedną szpilę wbił już Michał Piróg. Na Instagramie wspomina dawne czasy, gdy emitowano "You Can Dance" i ostro komentuje kolegów.

Zobacz: Nowe twarze TVP

Piróg wyciągnął kilka starych zdjęć z jurorami i prowadzącymi "You Can Dance". Taneczne show stacji TVN doczekało się 9 edycji. Ostatnia emitowana była w 2016 r. Przy wszystkich dziewięciu pracowali bez przerwy Egurrola i Piróg, to oni z programem mieli najwięcej doświadczeń. Jurorami byli też Weronika Marczuk, Kinga Rusin, a podczas ostatniej edycji tancerzy oceniali Maciej Florek i Ida Nowakowska, którzy wiele zawdzięczali "YCD".