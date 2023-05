Pisze o dramacie koni w Zakopanem. "Turystom proponuję zamienić się miejscami ze zwierzęciem"

Od lat trwa dyskusja o tym, by zaprzestać wykorzystywania koni do przewozu turystów m.in. w Zakopanem, w drodze nad Morskie Oko. W marcu tego roku Komisja Europejska zarejestrowała obywatelską inicjatywę "End The Horse Slaughter Age" (koniec epoki uboju koni). Choć zmiany w przepisach nie zakazują wykorzystywania zwierząt, jako środka lokomocji, mogą one sprawić, że zmniejszy się liczba koni pracujących na trasie do Morskiego Oka. Zdaniem polskich aktywistów, część górali zrezygnuje z usług transportowych w Tatrach, bo nie będzie im się to opłacało.