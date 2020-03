Pizza i spaghetti pomodoro nie tylko dla Il Volo

Zespół Il Volo tworzą Włosi, dla których makaron czy pizza jest centrum jedzeniowego wszechświata. Nawet teraz, podczas wyczerpującej trasy po Stanach Zjednoczonych wokaliści pozwalają sobie na małe grzeszki żywieniowe. W Polsce tuż przed łódzkim koncertem chłopaki zażyczyli sobie jednak ryż z grillowanym kurczakiem i warzywami.

Aby być w dobrej kondycji na scenie podczas tak intensywnej trasy, jaką Il Volo obecnie realizuje po Stanach Zjednoczonych, chłopaki nie tylko regularnie odwiedzają siłownię, ale także zwracają baczną uwagę na to, co jedzą. Jako prawdziwi Włosi, co oczywiste, przepadają za rodzimą kuchnią. Czasami wrzucają na swoje profile na Instagramie zdjęcia z biesiad z przyjaciółmi. W ten sposób czas lubi spędzać zwłaszcza Piero – przy stole i z przyjaciółmi. Jednak w czasie trasy starają się przestrzegać zdrowych zasad żywieniowych.