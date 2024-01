Player.pl ma 15 nowych kanałów. Bez opłat dla wszystkich

Z Playera możesz również korzystać poprzez aplikację mobilną na urządzeniach przenośnych w systemie Android lub iOS oraz na wybranych telewizorach Smart TV oraz z systemem Android TV. Możesz także korzystać z przystawek AppleTV, Fire TV stick, Chromecast 2+ oraz konsol: Playstation 4 i Xbox (Series X, Series S, One, One S, One X).