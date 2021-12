Plebiscyt E! People's Choice Awards 2021: Daniel Qczaj zwyciężył w polskiej kategorii!

Daniel QCZAJ jest postrzegany jako najbardziej pozytywny trener fitness w Polsce. Dzięki swojej bezpośredniości i wyjątkowej więzi z obserwatorami odniósł spektakularny sukces w internecie, ucząc obserwatorów nie tylko dbania o ciało, ale także akceptowania samego siebie. W trakcie przekazania informacji o wygranej QCZAJ ze wzruszeniem w głosie skierował podziękowania do fanów i powiedział, że nagroda jest dla niego znakiem do kontynuowania swojej działalności w sieci w obecnej formie. Przyznał, że na co dzień słucha własnej intuicji, a przede wszystkim pokazuje w mediach społecznościowych prawdziwego siebie, działając w myśl zasady "twoja odwaga daje odwagę innym".