Po 33 latach Kuba Strzyczkowski odchodzi z Trójki. "Polskie Radio nie ograło mnie, ono ograło siebie"

W Polskim Radiu takiej anteny nie ma. Jeśli publicznie dowiadujemy się o czarnych listach osób, których nie wolno zapraszać do Polskiego Radia, to jest to smutne, a nawet żałosne.

Może zabrzmi to kuriozalnie i śmiesznie, ale jest tam obowiązek rzetelnego informowania. A jeśli na antenę Polskiego Radia jednych gości się zaprasza, a drugich nie, to trudno mówić o rzetelnym informowaniu i pokazywaniu różnych stron. To jest chyba jasne.

Przy tej liczbie stacji radiowych i konkurencji, to co będzie odróżniało jednego nadawcę od drugiego, to będzie głos, to będą ludzie, to będą osobowości. Muzykę może puszczać każdy. To nie jest filozofią stworzyć playlistę. Filozofią jest opowiedzenie, dlaczego ja prezentuję taką muzykę, albo opowiedzenie słuchaczom o czymś, czego jeszcze nie wiedzą. To jest sztuką, a nie puszczanie piosenek.