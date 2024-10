Po blisko 30-letniej karierze, kultowy zespół SUM 41 wyrusza w pożegnalną trasę po Europie, na której nie zabraknie Polski!

Gościem specjalnym na pożegnalnej trasie Sum 41 będą Walijczycy z Neck Deep, których energia rozsadza największe sceny klubowe i festiwalowe. Muzycy z charyzmatycznym Benem Barlowem na czele zadebiutowali w świadomości słuchaczy w 2014 roku krążkiem "Wishful Thinking", który z miejsca pokochali fani, czego najlepszym dowodem jest zwycięstwo w Kerrang! Awards w kategorii "Best British Newcomer". Po kolejnych dwóch latach ogromnej pracy i wydaniu kolejnego albumu studyjnego, Neck Deep dołożyli do swojej gabloty statuetkę Alternative Press Music Awards w kategorii "Best Live Band". Dziś, po 12 latach od założenia zespołu, Ben Barlow i spółka są już bardzo świadomymi artystami, posiadającymi w dorobku 5 albumów długogrających, a ich muzyka nadal tak samo dobrze bawi i zaskakuje. Nigdy nie ukrywali swojej fascynacji takimi zespołami jak Sum 41, Fall Out Boy, A Day To Remember, Green Day czy Blink-182 i wygląda na to, że Neck Deep jak mało która kapela z tej nowej fali pop-punku, potrafi tak doskonale czerpać od każdego z tych gigantów, a przy tym wszystko ubrać w swój styl, momentami ckliwy i romantyczny, ale zdecydowanie częściej buzujący energią rodem z Wrexham. Ostatni krążek grupy, nazwany po prostu "Neck Deep" to powrót do domu, do muzycznych korzeni, mimo iż ogromny sukces zespołu za oceanem mógł zwiastować pójście w bardzo komercyjną stronę. Jeśli nie widziałeś ich jeszcze nigdy na żywo, to nie spóźnij się do łódzkiej Atlas Areny, bo Walijczycy rozgrzeją halę do czerwoności!