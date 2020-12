Pochwaliła się partnerem. Nie wszyscy są zachwyceni

Dramat Izabelli Krzan: "Mam kiepską pamięć i trudno było mi zapamiętać imiona wszystkich uczestników "Czaru par""

Choć Krzan przede wszystkim wrzuca swoje zdjęcia, to od czasu do czasu robi wyjątki i chwali się także partnerem, z którym jest od września. To wtedy właśnie wybrała się z nim do Portugalii. Dla wielu fanów było to zaskoczeniem, bowiem po rozstaniu z Michałem Filipem w 2019 roku celebrytka przez długi czas mówiła w wywiadach, że nie jest jeszcze gotowa na to, by związać się z kimś nowym. Oczywiście życie pokazało coś innego.