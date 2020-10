Pochylał się nad każdym kwiatkiem. Teraz płaci za to wysoką cenę

Niestety zła pozycja ciała, ciągłe nachylanie się może prowadzić do zmian w kręgosłupie, co spotkało najbardziej rozpoznawalnego angielskiego ogrodnika, pisarza i prezentera telewizyjnego, Alana Titchmarsha .

Samodzielne utrzymania hektara właściwego ogrodu i trzech akrów łąk dzikich kwiatów i stawu stanowiło nie lada wyzwanie kondycyjne. Alan Titchmarsh pracował w pocie czoła codziennie od 9:00 do 18:00. Teraz narzeka na poważne bóle pleców (przed którymi przestrzegał fanów już kilka lat temu, co widać na poniższym zdjęciu z Instagrama).

Pomimo przyrzeczenia zwolnienia i problemów zdrowotnych Alan został wybrany na prowadzącego nowy program ITV. Skierowany do widzów zniechęconych do polityki i gotowania na ekranie. "Love Your Weekend", bo tak będzie nazywał się program, jest zapowiadany jako święto "wszystkiego, co wspaniałe w brytyjskiej wsi, sztuce i rzemiośle, manufakturze i produkcji". Czy pozwoli to odpocząć jego plecom?