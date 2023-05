"Pod Wspólnym Niebiem" – koncert w Toruniu pełen gwiazd!

Koncert jest jednym z najważniejszych wydarzeń trwającego od 3 czerwca Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałek Piotr Całbecki podkreśla, że to wyjątkowe wydarzenie muzyczne skierowane jest do wszystkich mieszkańców i turystów, bez względu na gusta muzyczne. "Chodzi o poczucie jedności i wspólne świętowanie" – tłumaczy. "Nazwa i idea koncertu nie jest przypadkowa" – dodaje kurator i pomysłodawca imprezy Jan Świerkowski. Jak wyjaśnia, to właśnie żyjący w Toruniu Kopernik dokonał jednego z najważniejszych okryć w historii ludzkości, pokazując nam nasze miejsce we Wszechświecie. Stąd też w koncercie nawiązania do gwiazd, nieboskłonu i kosmosu.