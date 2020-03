Podano przyczynę śmierci Harry'ego Mortona. Są ustalenia koronera

Harry Morton, restaurator z Los Angeles zmarł w listopadzie. Miał zaledwie 38 lat. Po kilku miesiącach upubliczniono orzeczenie koronera dotyczące przyczyn jego śmierci.

Ustalono, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. Powodem był fakt, iż restaurator cierpiał m.in. na arytmię serca i miażdżycę tętnicy wieńcowej. Fakt ten jest o tyle niespodziewany, iż z raportu wynika podobno, że w dniu, kiedy go znaleziono miał się spotkać z młodszym bratem na treningu, gdyż… przygotowywał się do maratonu. Kiedy o poranku nie pojawił się na siłowni, brat postanowił sprawdzić co się stało. Matthew znalazł Harry’ego na podłodze w łazience.