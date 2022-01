Podsiadło, Gortat i Łozo – dlaczego gwiazdy kochają gry?

Na świecie są prawie trzy miliardy graczy. To oznacza, że statystycznie albo czytelnik tego artykułu sam jest fanem gier, albo przynajmniej zna kilku takich fanów. I to fanów w wieku średnim, bo to, że młodzież w wieku szkolnym lub studenci preferują gry od w zasadzie wszystkich innych form kultury, jest równie oczywiste, jak to, że słońce rano wstaje na wschodzie. Gry relaksują i pozwalają na chwilę uciec od rzeczywistości. Lub też pobudzają i pozwalają poczuć adrenalinę w czasie rywalizacji. Występują w niesłychanej różnorodności gatunkowej i każdy, od przedszkolaka do emeryta, znajdzie wśród nich coś ciekawego dla siebie. Niektórzy grają na komputerach, inni na konsolach, jeszcze inni na smartfonach. Raz na jakiś czas w wolny wieczór, w czasie dojazdów do pracy lub szkoły albo i codziennie po kilka godzin. Co trzeci mieszkaniec planety jest graczem. Dlatego nie należy się dziwić, że gwiazdy takie jak Podsiadło, Gortat czy Łozowski kochają gry. Gwiazda to też człowiek. A ludzie uwielbiają grać.