Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Wzruszające kazanie biskupa Antoniego Długosza

10 kwietnia bliscy i przyjaciele pożegnali zmarłego Krzysztofa Krawczyka. Wyjątkowe kazanie wygłosił biskup Antoni Długosz. We wzruszającą przemowę wplótł cytaty z największych przebojów artysty, "Rysunek na szkle", "Parostatek" czy "Jak minął dzień". Zwrócił się także do żony muzyka. - Dzisiaj płaczę razem z Ewą, która zdała egzamin z miłości do męża. Była dla niego całym westchnieniem i za każdym razem to dla niej śpiewał: "Bo jesteś ty, zaczynasz ze mną dzień, bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Ja wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś Ty i zawsze tu bądź". Ewuniu, dzisiaj to Twoja droga krzyżowa, ale pamiętaj, że na tej twojej Golgocie, choć z boku - jesteśmy z Tobą - mówił. Posłuchajcie.

