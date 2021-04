Pogrzeb księcia Filipa. Ekspertka od mowy ciała zabrała głos

Specjalistka twierdzi także, że największe emocje towarzyszyły Karolowi, gdy żegnał swojego ojca. - To Karol okazywał najbardziej widoczne oznaki czegoś, co wyglądało na niekontrolowany smutek, a jego oczy były zaczerwienione i najwyraźniej mokre od łez nad maską - wyjaśniła.

W międzyczasie William i Harry zbliżyli się do siebie po raz pierwszy od czasu przeprowadzki młodszego z braci do Stanów, co może wróżyć świetlaną przyszłość w kontekście relacji skłóconego rodzeństwa. - W pewnym, właściwym, momencie Harry dołączył do Williama i Kate, spacerując między nimi i rozmawiając. Po kilku sekundach konwersacji, która wyglądała na naturalną i nieskrępowaną, Kate cofnęła się, zostawiając dwóch braci samych. Wyglądało na to prawdziwą chwilę pojednania, a nie coś wymyślonego na potrzeby kamer- powiedziała Judi James.