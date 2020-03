Pogrzeb Pawła Królikowskiego. Poruszające słowa ministra Glińskiego

Paweł Królikowski spocznie na warszawskich Powązkach Wojskowych obok reżysera Jerzego Gruzy. Msza żałobna odbyła się w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia N.M.P i św. Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. - Cześć, kochany bracie. Jak zwykle poszedłeś inną, zaskakującą drogą - mówił podczas mszy Rafał Królikowski.

- To wielki dar spotykać dobrych, otwartych ludzi na swojej drodze. Takim człowiekiem był Paweł Królikowski - powiedział.

Jego przemówienie było wyjątkowo wzruszające. - Dziękuje ci w imieniu kochającej żony Gosi i dzieci, twoich małych Królików, za wszystko. Za to, że nauczyłeś nas uśmiechać się do świata i do ludzi. Pokazałeś, jaki piękny potrafi być tan świat i że warto być jego częścią. Nie było dla Ciebie rzeczy niemożliwych - powiedział.