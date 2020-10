Pojawił się na premierze w niecodziennej fryzurze. Nieźle zaszalał

Na razie pandemia przystopowała plany Rafała Zawieruchy. Po kilku miesiącach przerwy od zawodowej aktywności w końcu zaprezentował światu nowy film ze swoim udziałem. Do kin wkrótce trafią "Banksterzy", gdzie zagrali m.in. Tomasz Karolak, Antoni Królikowski i Małgorzata Kożuchowska.

Na uroczystej premierze produkcji aktor zaskoczył zebranych swoją fryzurą. Wygląda na to, że znacznie zapuścił włosy, aby poddać je spleceniu w warkoczyki afrykańskie.

Być może nie jest to samodzielny wybór Rafała Zawieruchy, a efekt charakteryzacji do kolejnej produkcji. Z pewnością nie jeden dziennikarz zapytał go o nietypową fryzurę na jego głowie.