Pojawiła się na nabożeństwie z królową i księciem. Tak dziś wygląda Geri ze Spice Girls

Geri Horner (kiedyś Halliwell) to założycielka Spice Girls - najpopularniejszego girls-bandu wszech czasów. Grupa, w której występowała również Mel C, Victoria Beckham, Mel B i Emma Bunton, biła rekordy popularności. Spice Girls sprzedały 85 mln nagrań, przez co zespół stał się największym fenomenem brytyjskiej muzyki rozrywkowej od czasu The Beatles.