W tej sukni Torbicka wyglądała obłędnie. Teraz oddaje ją na WOŚP

Suknia Violi Piekut, którą miała na sobie Grażyna Torbicka podczas festiwalu w Cannes, trafiła na aukcję na rzecz WOŚP.

Jak co roku do Orkiestrowych aukcji internetowych Jerzy Owsiak zaprosił wiele znanych osób – muzyków, aktorów, sportowców czy polityków. Wśród nich znaleźli się m.in. Cezary Pazura, Artur Barciś czy Dawid Podsiadło. Nie zabrakło także popularnych dziennikarzy, do których trzeba zaliczyć bez wątpienia Grażynę Torbicką.

Nie da się ukryć, że Torbicka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji. Przez 30 lat pracowała dla Telewizji Polskiej, dla której przygotowywała program "Kocham kino" oraz współprowadziła wiele wydarzeń kulturalnych. Choć w 2016 r. odeszła z TVP, nadal często możemy oglądać ją w roli prowadzącej wszelkiego rodzaju gali.

Cannes 2019: Zjawiskowa Grażyna Torbicka podbija czerwony dywan festiwalu

Prezenterka postanowiła wesprzeć WOŚP w tym roku i przeznaczyła na aukcję niezwykły przedmiot. "Wylicytuj wyjątkową, czarną suknię, którą Viola Piekut zaprojektowała specjalnie dla Grażyny Torbickiej z okazji premiery filmu Pedro Almodóvara ‘Ból i blask’ na Festiwalu w Cannes. Grażyna Torbicka zaznacza, że była to jej wymarzona suknia, a do tego jest ‘fantastycznie wygodna’! Suknia debiutowała więc w Cannes, a teraz może trafić w nowe ręce, zwycięzcy aukcji na rzecz WOŚP. przypomina Viola Piekut. Suknia do odebrania osobiście w Warszawie w Atelier Viola Piekut" – czytamy na Allegro. Jak na razie licytacja stanęła na kwocie 1375 zł, ale do końca pozostało jeszcze 14 dni.

Sama Viola Piekut zachęca do wzięcia udziału w licytacji na Instagramie. "Dzielenie się dobrem to dzisiaj najlepsze lekarstwo jakie posiada świat. Róbmy to zawsze, do końca i jeden dzień dłużej!" – czytamy.

Przypomnijmy, że finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia. Tego dnia w całej Polsce WOŚP pod przewodnictwem Owsiaka będzie zbierać pieniądze na zakup sprzętu dla oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.